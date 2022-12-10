Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями на полигонах

Памятник затопленным кораблям в Севастопполе Фото: Юлия МАРКИНА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями на полигонах. Об этом он написал у себя в telegram-канале.

- Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы,- отметил Развожаев.

Напомним, в Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности. Местных жителей просят соблюдать меры предосторожности и при обнаружении бесхозных предметов сообщать об этом правоохранителям.

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