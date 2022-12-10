Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями на полигонах

Памятник затопленным кораблям в Севастопполе
Фото: Юлия МАРКИНА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями на полигонах. Об этом он написал у себя в telegram-канале.
- Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы,- отметил Развожаев.
Напомним, в Севастополе действует высокий «желтый» уровень террористической опасности. Местных жителей просят соблюдать меры предосторожности и при обнаружении бесхозных предметов сообщать об этом правоохранителям.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50