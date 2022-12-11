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НовостиОбщество10 декабря 2022 22:42

Погода на 11 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму дождливо.

В Крыму дождливо.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Ожидаются дожди, местами очень сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +15...+17°.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Днем тепло +15…+17°

В Ялте, как сообщает yandex, +15…+15°, юго-восточный ветер 2-5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +13 …+15°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +13…+14°, юго-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +13 …+15°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +13…+15, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +13…+15°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +13…+15°, юго-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+13°.

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