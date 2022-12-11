Погода на 11 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму дождливо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Ожидаются дожди, местами очень сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре. В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +15...+17°.
В Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Днем тепло +15…+17°
В Ялте, как сообщает yandex, +15…+15°, юго-восточный ветер 2-5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +13 …+15°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +13…+14°, юго-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Феодосии +13 …+15°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +13…+15, юго-восточный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +13…+15°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +13…+15°, юго-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10…+13°.
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