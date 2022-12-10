Где в Симферополе и Севастополе 11 декабря отключат свет

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

11 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество. Свет исчезнет из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

- улица Горького, 12, 14, 14а,18;

- улица Желябова, 22, 19;

- улица Гоголя, 17, 23-35, 47;

- улица Жуковского, 10-16 (чет), 13.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

- улицы Академика Крылова 7-а,5-9,15; Бестужева 4-34,1-11; Галины Прокопенко 2-4,8; Гоголя 20-Д,20-А,20; Годлевского 38-Б,48-Б,48; Рябова 28-54,7,11-13,25,35,44,44-А; Ялтинская 42; Льва Толстого 1-11;

- площадь Пирогова 11-А,3-11;

с 11.00 до 15.00

- улицы Ботаническая 2-14,1-13; Костычева 6-а,4-А,2-18,1,3; Механизаторов 14-24,1-5;4-12;1-А,1-В,1-Б,7-15; Овощная Сах.Головка 1-5;2-14,18,26-30,42,7-17,21; Парниковая 14,1,2,3-7,17-19; Передовая 14-16,20,11; Тимирязева 20-А,4-20,1-17;23; Фруктовая 4,1-Б,5-А,1-В,5-Б,1-А,1-5; Вильямса 1,8; Валерия Волкова 2-48,1-43; Тимирязева 18-А;

- бульвар Трактористов 2-14,1-13;

с 9.00 до 16.00

- улицы Карла Либкнехта 6-14,20,5-13; Лунина 2-26,1-21; Надеждинцев 14; Рабочая 18-20,21.

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