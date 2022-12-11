Советник главы Крыма Крючков объяснил, как работает ПВО

В видео он призвал крымчан не паниковать и продолжать сохранять спокойствие, Фото: Надежда ДАЦЮК

Спокойный вечер субботы в Симферополе испортил сильный хлопок, который был слышен во многих районах города. Однако позже советник главы Крыма объяснил, что над крымской столицей сработала система ПВО.

В видео он призвал крымчан не паниковать и продолжать сохранять спокойствие, ведь противовоздушная безопасность работает надежно.

- Крым под защитой, работает ПВО. Сохраняем спокойствие и доверяем только официальным пабликам и СМИ, - отметил он.

Также Крючков добавил, что на сегодняшний день не нужно волноваться и продолжать сохранять былой темп жизни.

Напомним, 10 декабря в соцсетях местные жители сообщали о двух мощных хлопках, которые было слышно сразу в нескольких района горда. По словам главы Крыма Сергей Аксенова, все службы работают в штатном режиме, а все оборонные ведомства работают над тем, чтобы с точки зрения безопасности полуостров был защищен со всех сторон.