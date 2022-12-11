В Керчи новогоднюю елку украсят прошлогодними игрушками

Фото: Пресс-служба администрации Керчи

В Керчи, как и во всех крымских городах, продолжаются работы по установке новогодней елки. Как сообщил глава города Святослав Брусаков, в этом году на нее повесят старые елочные игрушки.

Высота главного символа Нового года составляет 20 метров. Гирлянды на нее повесят в виде купола над колоннадой. Еще в прошлом году керченские власти планировали заменять праздничную елку по причине износа, а решение о покупке новой даже вошло в один из контрактов по благоустройству.

Глава города-героя объяснил, что в 2022 году попросил не тратить деньги на новые украшения для ели, а все средства направят на подарки детям к Новому году и проведение новогодних представлений.

- В нынешнем мы увеличили расходы на закупку новогодних подарков детям из числа отдельных категорий граждан, в том числе детям участников СВО. В 2021 году приобрели 3120 сладких наборов, в этом планируем закупить более 4000, - отметил градоначальник.

Еще часть средств пойдет на организацию и проведение детских утренников в канун зимних праздников.