Синоптики гидрометцентра предупредили о ливнях и сильном ветре 11 декабря

Температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла Фото: Архив "КП"

Воскресенье в Крыму подарит теплую, но местами дождливую погоду, сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

На днях полуостров посетила серия частных южных циклонов, которые и принесли ливни в некоторых городах республики. Так, во второй половине 11 декабря синоптики обещают сильные дожди, а также усиление юго-западного ветра 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла, а ночью опустится до 12. В горах метеорологи прогнозируют даже 18 градусов со знаком плюс.

Напомним, ранее в МЧС по Крыму сообщали о штормовом предупреждении по всей территории Крыма.