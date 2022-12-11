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НовостиОбщество11 декабря 2022 8:18

Синоптики гидрометцентра предупредили о ливнях и сильном ветре 11 декабря

Дожди начнутся во второй половине воскресенья
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла

Температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла

Фото: Архив "КП"

Воскресенье в Крыму подарит теплую, но местами дождливую погоду, сообщили в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

На днях полуостров посетила серия частных южных циклонов, которые и принесли ливни в некоторых городах республики. Так, во второй половине 11 декабря синоптики обещают сильные дожди, а также усиление юго-западного ветра 10-15 м/с, местами 20-25 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла, а ночью опустится до 12. В горах метеорологи прогнозируют даже 18 градусов со знаком плюс.

Напомним, ранее в МЧС по Крыму сообщали о штормовом предупреждении по всей территории Крыма.