В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Крым придет снег

Синоптики Крымского гидрометцентра предупредили, что 11 декабря на полуострове будет теплая, но дождливая погода Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В центре погоды «ФОБОС» заявили, что зима со снегом придет в Крым не раньше января. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Евгений Тишковец.

По его словам, первый месяц зимы будет относительно теплым, а по показателям – приближен к средним климатическим нормам, а символический снег может появится уже в январе.

- На наступление зимы до Нового года я бы не рассчитывал. Если говорить о долгосрочных прогнозах, то в январе температура воздуха будет на 0,5-1 градус теплее положенных норм, - отметил он.

Напомним, синоптики Крымского гидрометцентра предупредили, что 11 декабря на полуострове будет теплая, но дождливая погода. Всему виной – серия частных южных циклонов. Во второй половине воскресенья также ожидается усиление юго-западного ветра до 15, а местами и до 25 метров в секунду.