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НовостиОбщество11 декабря 2022 10:33

В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Крым придет снег

По словам специалистов, заморозки начнутся только в январе
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Синоптики Крымского гидрометцентра предупредили, что 11 декабря на полуострове будет теплая, но дождливая погода

Синоптики Крымского гидрометцентра предупредили, что 11 декабря на полуострове будет теплая, но дождливая погода

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В центре погоды «ФОБОС» заявили, что зима со снегом придет в Крым не раньше января. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Евгений Тишковец.

По его словам, первый месяц зимы будет относительно теплым, а по показателям – приближен к средним климатическим нормам, а символический снег может появится уже в январе.

- На наступление зимы до Нового года я бы не рассчитывал. Если говорить о долгосрочных прогнозах, то в январе температура воздуха будет на 0,5-1 градус теплее положенных норм, - отметил он.

Напомним, синоптики Крымского гидрометцентра предупредили, что 11 декабря на полуострове будет теплая, но дождливая погода. Всему виной – серия частных южных циклонов. Во второй половине воскресенья также ожидается усиление юго-западного ветра до 15, а местами и до 25 метров в секунду.