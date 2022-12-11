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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:31

Пропавшую два дня назад 17-летнюю девушку нашли в Симферополе

Она ушла из дома 9 декабря
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: Лиза Алерт/ВК

Фото: Лиза Алерт/ВК

Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» закончили поиски недавно правшей жительницы Симферополя. Об этом пресс-служба организации написала в своих соцсетях.

Оказалось, 17-летнюю девушку нашли живой и невредимой. Информация о том, что она пропала, появилась еще в пятницу 9 декабря. В тот же день волонтеры начали поиски.

К счастью, подростка удалось найти, однако подробности произошедшего не уточняются.

Напомним, в сентябре, по данным спасательной организации, в Крыму и Севастополе бесследно пропали пятеро человек. Всего поисковики приняли 57 заявок, 34 мужчин и женщин нашли живыми.