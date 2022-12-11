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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 14:19

Во время застолья севастополец украл у знакомой 13 тысяч рублей

На эти деньги мужчина купил еще алкоголя
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Жителю Севастополя грозит до 5 лет лишения свободы

Жителю Севастополя грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Архив "КП"

В Севастополе произошел странный случай. Полицейские поймали подозреваемого в краже кошелька с деньгами у знакомой, сообщили в пресс-службе МВД по городе.

Пара приятелей договорилась о встрече в квартире у 44-летней женщины. Сначала было застолье, но после выпитого алкоголя хозяйка квартиры решила напомнить другу о том, что тот когда-то занимал у нее деньги, и потребовала вернуть долг. Претензия хорошей знакомой разозлила гостя – не чужие же люди, поэтому он решил отомстить. Через какое-то время он удалился в другую комнату и тайком украл еще 13 тысяч рублей. На все украденные деньги он купил несколько бутылок спиртного.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого, - отметили в пресс-службе МВД.

Так, в отношении мстителя в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.