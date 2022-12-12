НовостиОбщество 11 декабря 2022 22:40

Погода на 12 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе