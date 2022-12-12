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НовостиОбщество11 декабря 2022 22:40

Погода на 12 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 12 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымский полуостров пришел дождливый понедельник.

На Крымский полуостров пришел дождливый понедельник.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Повсеместно ожидаются дожди, в южных центральных и восточных районах очень сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +14...+16°.

В Севастополе облачно. Дождь. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, +11…+14°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +10 …+14°, южный ветер 3-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +11…+13°, южный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +12 …+14°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +7…+13, юго-западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +8…+12°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +13…+15°, юго-восточный ветер 5-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+14°.

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