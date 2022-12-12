В Крыму пропала 59-летняя жительница Ялты

Елена Хмеловская (Кеньe). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры ищут пропавшую жительницу Ялты.

- Помогите найти человека! Пропала Хмеловская (Кенье) Елена Богдановна, 59 лет (1963 года рождения), - разместил ориентировку в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Родные потеряли ее из вида несколько дней тому назад - с 7 декабря 2022 года местонахождение крымчанки неизвестно.

Приметы пропавшей: 170 сантиметров рост, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

Елена Хмеловская (Кеньe) была одета в куртку и кроссовки черного цвета, также на ней были черные или синие джинсы.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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