Более 280 грузовиков находятся в очереди на Керченскую переправу со стороны материка

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 280 грузовых автомобилей по состоянию на вечер 11 декабря ожидало своей очереди на Керченскую переправу со стороны материка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В очереди на Керченскую переправу находятся 288 автомобилей. Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы, - говорится в сообщении.

С начала работы Керченской паромной переправы 9 октября по 11 декабря через пролив в обе стороны было перевезено более 42 тысяч пассажиров, почти 30 тысяч единиц транспорта 3 тысячи 410 ж/д вагонов. Совокупно паромами выполнен 981 рейс в обе стороны.

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