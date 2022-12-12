В Симферополе провели классный час в преддверии Дня Конституции РФ

Депутат провел классный час для учеников 10 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Дня Конституции России, который отмечается 12 декабря, депутат Госсовета Республики Крым Георгий Шаповалов встретился с учениками 10 класса симферопольской школы №22.

- Тема беседы - Основной закон нашего государства, конституционные права и обязанности граждан. В завершении встречи депутат вручил подарок школе - знамя Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Напомним, в Симферополе в День Героев Отечества прошла церемония возложения цветов. Глава Крыма посетил могилу Неизвестного солдата в крымской столице.

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