В Крыму на утро 12 декабря выявили 31 новый случай COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 12 декабря выявили 31 случай новой коронавирусной инфекции, 210 116 - с начала пандемии. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 509 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 27 человек, выздоровевших за весь период - 202 784, - говорится в сообщении.

Летальных исходов от ковида в республике за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 9 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 841. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя госпитализированных нет. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находятся 50 пациентов, из них 45 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за истекшие сутки в городе от ковида умер один человек в возрасте 57 лет. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как крымчанам защитить себя от гриппа.

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