Аксенов вручил награды крымчанам в День Конституции

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

В День Конституции России глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды жителям республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Награды вручались за высокие достижения в труде, добросовестное исполнение служебных и должностных обязанностей, профессионализм, активную гражданскую позицию и патриотизм.

– Наши земляки личным примером показывают свою любовь к Родине, демонстрируют деятельную заботу о ее благосостоянии и дальнейшем процветании. Уверен, что Россия всегда будет самой сильной, эффективной, динамично развивающейся страной, – написал Аксенов.

Также в этот день по традиции торжественно вручали паспорта юным жителям республики.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Конституции депутат Госсовета Республики Крым Георгий Шаповалов встретился с учениками 10 класса симферопольской школы №22. В завершение встречи парламентарий вручил школе подарок - знамя Российской Федерации.

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