Сергей Маланьин: «ФК АБИС» вошел в топ 3 команд по футболу

Со 2 по 7 ноября в Сочи, впервые в футбольной истории России, проводился чемпионат страны среди команд в форматах 6x6, 7x7, 8x8 под эгидой РФС

Со 2 по 7 ноября в Сочи, впервые в футбольной истории России, проводился чемпионат страны среди команд в форматах 6x6, 7x7, 8x8 под эгидой РФС. Одной из «темных лошадок» и самых ярких команд чемпионата стал ФК «Абис» (г. Краснодар), который вошел в топ-3 по итогам соревнований. Клуб принадлежит Сергею Маланьину, основателю стоматологической клиники ABC Clinic.

В чем уникальность команды, как ей всего за 2 года существования удалось стать флагманом любительского футбола в Краснодаре и достойно представить город на чемпионате России, рассказывает, Сергей Маланьин.

История ФК «Абис»

Всего за два года существования удалось стать флагманом любительского футбола в Краснодаре и достойно представить город на чемпионате России

Изначально основатель ABC Clinic собирал футбольный коллектив исключительно для проведения научно-медицинских исследований в области биомеханики.

– Биомеханика – это раздел естественных наук, которая изучает и анализирует движения частей тела человека. Во многих видах спорта, в первую очередь подвижных, например, футбол, баскетбол, а также фитнес, биомеханика считается базовой наукой и имеет колоссальное значение для повышения эффективности спортсменов, – поясняет Сергей Маланьин. – В биомеханике очень тесно связаны физиология, математика, геометрия, анатомия, физика и даже психология. Ее задача – помочь человеку более эффективно использовать свое тело, выполнять различные действия быстрее и с меньшими энергозатратами.

В рамках проводимых исследований Сергей Маланьин со своей командой специалистов обратили внимание, что многие игроки не могут раскрыть свой потенциал из-за различных физических нарушений. У кого-то были обнаружены проблемы с осанкой, у кого-то выявились отклонения в положении стопы. Во время игр эти факторы часто становились решающими: у игроков не получалось сильно и точно бить мяч, кто-то терял в скорости бега и высоте прыжков.

– В ходе нашей работы удалось установить, что для улучшения игровых качеств футболистов нужно решать вопросы с работой височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и работой стоп, ведь это две самые важные плоскости, которые корректируют наше положение в пространстве и регулируют последующий тонус мышц тела – рассказывает Сергей Маланьин. – Изначально исследования проводились для лечения патологий ВНЧС , шеи и позвоночника - далее мы обратили внимание на повышенную эффективность в спорте, коррекцию положения стоп. Футбол мне показался очень показательным для проверки эффективности работы в этом исследовании. Мы начали заниматься разработкой специальных стелек для постановки стоп, капп для правильного функционирования ВНЧС, акцентировали внимание ребят на положении их позвоночного столба во время тренировок и игр.

Спустя некоторое время - был создан протокол исследования футболистов, коррекция их последующих тренировок. Анализ оценки эффективности. Всё это дало хорошие результаты.

Достижения ФК «Абис»

Конечно, «виновником» успеха краснодарского клуба является не только биомеханика. Сергею Маланьину удалось привлечь в команду достаточно сильных игроков и главного тренера команды Амирама Джангояна. Джангоян эффективно проводил тренировочный процесс, осуществлял коррекцию состава и набор новых игроков. Все эти факторы в совокупности и дали отличный результат.

За 2 года участия в городских турнирах Краснодара команда Сергея Маланьина стала безоговорочным лидером, выиграв в 2022 году все турниры, которые проводит Краснодарская лига, включая летний Кубок 8х8.

Так вышло, что в этом году Российский Футбольный Союз решил провести первый официальный Чемпионат России в формате 8х8

Первым этапом - нужно было стать лидером одной из городских лиг.

Второй этап - чемпионат Краснодарского Края. В котором «Абис» обыграл очень знаменитые команды и получил возможность выступить на Чемпионате России от Краснодарского края.

В Чемпионате участвовали 58 команд из всех регионов России. Они так же проходили 3х этапный отбор.

Краснодарский «АБИС» - никто не считал в числе фаворитов. Задача была - показать яркую игру и попробовать выйти из группового этапа. Из группового этапа вышли. В плей-офф выбили команды из Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Чувашской республики, Московской области. Далее вышли в 1/2 чемпионата России 8х8. Получив свое первое поражение в чемпионате - ФК «Абис» победил в матче за 3 место у клуба из Саратовской области, и стал первым в истории бронзовым призером в формате 8х8.

И, как считает Сергей Маланьин, главные успехи его клуба еще впереди, ведь с помощью упорных тренировок и применения знаний из области биомеханики можно в разы повысить потенциал игроков.