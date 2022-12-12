Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В 2023 году в Симферополе намерены создать единую концепцию оформления города.

- Концепция уже разработана. В ближайшее время обсудим ее с депутатами городского совета, предоставим на обсуждение людей, - сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев в эфире «Радио Крым».

В то же время, по его словам, в настоящее время активно проводятся работы по демонтажу незаконно установленной на фасадах зданий рекламы. При этом отдельно стоящие незаконные конструкции уже удалось убрать полностью.

Напомним, ранее Симферополь предложили сделать центром нового Федерального округа. Крым в последние годы демонстрирует активное развитие.

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