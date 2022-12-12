В Крыму 13-14 декабря ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

В Крыму в ближайшие два дня ожидается мокрый снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму продлили штормовое предупреждение на 13 и 14 декабря в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

- В связи с выходом южного циклона 13 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные, ночью 14 декабря переходящие в мокрый снег, - говорится в сообщении.

Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 10-15 метров в секунду, местами 20-25 метров в секунду. 14 декабря температура воздуха резко упадет: ночью столбик термометра будет показывать от 0 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла.

В понедельник 12 декабря в регионе также продолжает действовать штормовое. В Симферополе облачно с прояснениями, днем будет идти дождь, температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 14 до 16 градусов тепла.

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