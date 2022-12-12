Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО 12 декабря

Глава города-героя призвал доверять только проверенным источникам информации Фото: Ирина ГЕРЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о работе систем противовоздушной обороны 12 декабря. Об этом глава города-героя написал в своем Tg-канале.

По словам Михаила Развожаева, такие сообщения появились в ряде Tg-каналов, однако, в Севастополе все спокойно.

- ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне, - сообщил Развожаев.

Губернатор призвал доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, система ПВО сработала вечером 10 декабря в небе над Симферополем. Местные жители услышали два мощных хлопка. Как позже сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, система противовоздушной безопасности сработала успешно.