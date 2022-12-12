Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 11:09

Губернатор Севастополя опроверг сообщения о работе ПВО 12 декабря

В городе-герое продолжаются учения на полигоне
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Глава города-героя призвал доверять только проверенным источникам информации

Глава города-героя призвал доверять только проверенным источникам информации

Фото: Ирина ГЕРЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о работе систем противовоздушной обороны 12 декабря. Об этом глава города-героя написал в своем Tg-канале.

По словам Михаила Развожаева, такие сообщения появились в ряде Tg-каналов, однако, в Севастополе все спокойно.

- ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне, - сообщил Развожаев.

Губернатор призвал доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, система ПВО сработала вечером 10 декабря в небе над Симферополем. Местные жители услышали два мощных хлопка. Как позже сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, система противовоздушной безопасности сработала успешно.