Крым получит 147,7 миллиона рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей

Средства будут выделены из резервного фонда правительства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Республика Крым в 2022 году получит от федеральных властей 147,7 миллиона рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Республика Крым в 2022 году дополнительно получит 147,7 млн рублей из резервного фонда правительства для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, Крым в 2023 году получит 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи. Автомобили будут переданы республике в начале года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50