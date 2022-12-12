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НовостиЭкономика12 декабря 2022 11:10

Крым получит 147,7 миллиона рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей

Средства будут выделены из резервного фонда правительства
Екатерина НАЗАРОВА
Средства будут выделены из резервного фонда правительства

Средства будут выделены из резервного фонда правительства

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Республика Крым в 2022 году получит от федеральных властей 147,7 миллиона рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Республика Крым в 2022 году дополнительно получит 147,7 млн рублей из резервного фонда правительства для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, Крым в 2023 году получит 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи. Автомобили будут переданы республике в начале года.

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