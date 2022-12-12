В Крыму на карантин закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах

Школьники переведены на «‎удаленку»‎ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму на карантин в настоящее время закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах. Это превышает показатели прошлой недели в два раза.

- 39 классов в девяти муниципальных образованиях. Это - Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Красногвардейский районы, города Феодосия, Симферополь, Керчь, Алушта, Евпатория, - приводит РИА Новости Крым сообщение пресс-службы Минобраза республики.

Отмечается, что учебный процесс приостановлен в классах, где из-за болезни отсутствует 20% учащихся. Школьники переведены на «‎удаленку»‎.

Ранее врач рассказал, по каким симптомам крымчане могут определить «свиной грипп». Недавно в республике был зафиксирован единичный случай вируса типа А (H1N1). В то же время в Роспотребнадзоре пояснили, как крымчанам защитить себя от сезонных инфекций.

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