Весной 2023 года будет представлена полная линейка вин WINEPARK тиражом 35 тыс. бутылок. Фото: Mriya Resort & SPA

Произошло значимое событие для всей винодельческой отрасли Крыма.

9 декабря Центр винного туризма WINEPARK впервые представил лимитированный тираж собственного вина. Если до недавнего времени Центр в первую очередь воспринимался как туристическое пространство, то теперь можно говорить о том, что он стал новым игроком на винном рынке всей страны.

Как рассказали в WINEPARK, в линейку вошли три вина. Они были созданы для того, чтобы продемонстрировать многогранность крымских терруаров.

- Среди них: два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка, - отметили в WINEPARK.

Отмечается, что первое вино вышло небольшим тиражом - 9 200 бутылок кокура, 6 000 шардоне и менее тысячи мурведра. Первые два вина будут эксклюзивно представлены в ресторанах Mriya Resort & SPA, а также в винотеке WINEPARK. Мурведр же не поступит в свободную продажу, однако его можно будет попробовать в ходе дегустаций в Центре винного туризма.

Как отметили в Центре винного туризма, уже весной следующего года будет представлена полная линейка вин WINEPARK. Ее тираж составит около 35 тысяч бутылок.

Отметим, что в последние годы винный туризм стал еще одной визитной карточкой Крыма. Ведь на полуострове подходящие условия для выращивания практически всех сортов винограда. О том, как проходят винные туры и почему их обязательно нужно посетить туристам, читайте в нашем материале.