В Симферополе отмечают 10-летие со дня открытия перинатального центра

Фото: "Крымская газета"

В крымской столице 12 декабря отмечают 10-летие со дня открытия в городе перинатального центра. С момента его основания на свет появились 41 тысяча 309 детей.

Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский поздравил всех сотрудников центра с юбилеем и отметил, что обсуждается вопрос о возведении нового корпуса центра, пишет «Крымская газета».

- Две недели назад в Совете Федерации поднимался вопрос о реализации проекта строительства нового перинатального центра, который позволит оказывать помощь третьего уровня, - цитирует СМИ Скорупского.

Ранее сообщалось, что центральная больница Симферополя получила оборудование на 6,8 миллиона рублей. Закупка осуществлена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС.

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