В Севастополе двое жителей украли из бара микроволновку и тысячу рублей

В Севастополе полиция задержала двоих молодых людей, обчистивших один из баров на территории города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полиция задержала двоих молодых людей, обчистивших один из баров на территории города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

– Установлено, что ночью 18-летний местный житель и его ранее судимый за кражу 17-летний приятель разбили окно и тайком проникли в один из баров. Находясь в питейном заведении, криминальная пара похитила микроволновую печь и 1100 рублей из кассового ящика, а затем скрылась, – говорится в сообщении.

Микроволновую печь молодые люди сдали в ломбард, а вырученные за нее деньги поделили и потратили на развлечения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение микроволновки и изъяли ее.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас проверяется их причастность к аналогичным преступлениям, добавили в УМВД.

Ранее КП-Крым писала, что во время застолья севастополец украл у знакомой 13 тысяч рублей. На эти деньги мужчина купил еще алкоголя

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