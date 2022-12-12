Предприниматель из Керчи заплатит 30 тысяч рублей штрафа за продажу просроченного мяса

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

Индивидуального предпринимателя из Керчи оштрафовали за 250 килограммов продукции без маркировки. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Небезопасная продукция (колбасные изделия, мясная продукция, мясо птицы) была выявлена в продуктовом магазине «Заря».

- В холодильной и морозильной камерах торгового зала, а также в морозильных ларях складского помещения была выявлена продукция животного происхождения с истекшими сроками годности, без маркировки, без информации о датах изготовления, сроках годности - общим весом 250 килограммов, - говорится в сообщении.

Все продукты были уничтожены, а предприниматель теперь заплатит за нарушения 30 тысяч рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что в семи магазинах на севере Крыма обнаружили продукты неизвестного происхождения. На продукции отсутствовала маркировка.

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