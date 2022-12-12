Наркокурьера из Керчи осудили на 8,5 лет колонии

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Керчи 22-летнего парня осудили на 8 лет и 5 месяцев исправительной колонии строгого режима за работу наркокурьером.
- В арендуемом гараже керчанин расфасовывал наркотические вещества на более мелкие дозы и в дальнейшем раскладывал их в тайники на территории города Керчи, Ленинского района Республики Крым и города Севастополя, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Керченского городского суда.
Так молодой человек, используя Интернет, продавал «запрещенку» начиная с весны 2021 год.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержан участник организованной группы за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Мужчина отправил в Симферополь более 5,5 килограммов мефедрона.
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