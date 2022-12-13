Погода на 13 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Крым нагрянули декабрьские дожди.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- На полуострове хозяйничает южный циклон. Повсеместно пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., температура воздуха +9...+11°.
В Севастополе облачно. Дождь, местами сильный. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с, тепло +8…+10°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+11°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +7 …+8°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Керчи +7…+12°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Феодосии +8 …+12°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +5…+7, северо-западный ветер 3-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое +5…+8°, западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Армянске +4…+6°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
Вода в Черном море +10…+14°.
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