НовостиОбщество 12 декабря 2022 22:56

Погода на 13 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе