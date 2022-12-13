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НовостиОбщество12 декабря 2022 22:56

Погода на 13 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 13 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крым нагрянули декабрьские дожди.

В Крым нагрянули декабрьские дожди.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- На полуострове хозяйничает южный циклон. Повсеместно пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., температура воздуха +9...+11°.

В Севастополе облачно. Дождь, местами сильный. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с, тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +9…+11°, юго-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +7 …+8°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +7…+12°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +8 …+12°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +5…+7, северо-западный ветер 3-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +5…+8°, западный ветер 3-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +4…+6°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+14°.

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