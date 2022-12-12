Пассажирка такси в Симферополе попалась с наркотиком за щекой

Жительнице Симферополя может грозить до трех лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе на наркотиках попалась пассажирка такси. Женщина находилась в салоне, когда автомобиль остановил наряд ГИБДД. По сообщению МВД по РК, при выходе из машины она выплюнула на землю сверток черного цвета, который прятала в рту.

- Как пояснила 34-летняя женщина, выброшенный сверток является наркотическим средством, которое она заказала через сеть Интернет, после чего вызвала такси и отправилась по указанным координатам, где нашла спрятанную для неё «закладку»,- сообщили в МВД.

Изъятое вещество полиция направила на экспертизу. Специалисты установили, что в его составе содержится наркотическое средство «N-метилэфедрон» массой 0,87 граммов.

Против женщины заведено уголовное дело. Ей может грозить до трех лет тюрьмы. Для жительницы Симферополя суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. По ее словам, наркотики она приобрела для себя, без цели сбыта.

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