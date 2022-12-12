В Крыму нашли водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

В Крыму полицейские нашли водителя, который сбил пешехода в Керчи и скрылся с места ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму полицейские нашли водителя, который сбил пешехода в Керчи и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

28 ноября в дежурную часть УМВД по Керчи поступило сообщение о 45-летнем мужчине, которого доставили в городскую больницу с травмой бедренной кости. Со слов пострадавшего, около 7:00 напротив дома №2 по улице Борзенко его сбил автомобиль «ВАЗ-2110», после чего скрылся с места аварии. Как выяснилось, мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

– В результате проведенных розыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД установили местонахождение водителя транспортного средства и опросили его по данному факту. В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщили в МВД.

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