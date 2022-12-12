Где в Симферополе и Севастополе 13 декабря отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: архив КП

13 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов отключат электричество. Свет пропадет из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Объездная, 6; Куйбышева, 217, 227, 249, 251; Курчатова, 1-19; Одесская, 12, 13-17; Красная, 2-38 , 1-31 ; Московская, 14А, 16-18/5 , 17-39 ; Чонгарская, 30-48 , 37-55 ; Ангарская, 36-38А , 1А, 39/22-59 ; Генерала Захарова, 4-22 , 1-15А ; Жидкова, 74-76 , 65/5; Коммунальная, 6, 1А, 15; Полигонная, 60-124 , 81-127 ; Артиллерийская, 92-94А; И.Козлова, 120-164 , 71-99 ; Красноармейская, 168; Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 62-96; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Л. Шевцовой, 2/30-24 , 1-23 ; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Ремесленная, 2-8 , 3-5 ; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11; Пролетарская/ Курчатова, 8; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Комсомольская, 50-58, 59-71 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 1-15; Кременчугская, 24, 18/2; Полины Осипенко, 2А-24Б , 1-25А; Камчатская, 2-12А, 1-9 ; Пригородная, 17/19; Коммунальная, 22, 26; Крылова, 121, 121а, 125;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Монтажник»; «Мечта»; «Консервщик»; «Строитель»; «Механизатор»; «Энтузиаст»; «Маяк»; «Источник»; «Молочник»; «Дзержинец»; «Дорожник»; «Снежинка»; «Домостроитель»;

- микрорайон Пригородный МКК «Аист», 19/10, 19/19

- проспект Победы, 290, 312, 49-243;

- переулок Лавандовый, 1; Фельдшерский, 2-12 , 1-3 ; Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Керченский, 1-6; Вольный, 24.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улица КСП «Красный Октябрь» кад: 12, 245, 540, 874;

- село Тыловое: улицы Стахановская 70, 119, 121, 170-182, 171-18; Севастопольская 5, 6; Лесная 2, 4, 10, 10-з,1-А, 1-5, 7, 9, кад:278,270,53,59; Подгорная 1, 2; ООО «Крестьянский двор», ООО «БЕРЕГ», СНТ «Горный», ЖСК «СИРИУС» и смотровая площадка (пос. Ласпи);

с 11.00 до 17.00

- улицы Ботаническая 2-14,1-13; Костычева 6-а,4-А,2-18,1,3, 25-39, 7-А, 7-Б,5-23; Механизаторов 14-24,1-5;4-12;1-А,1-В,1-Б,7-15; Овощная 2-14,18,26-30,42, 40-А, 20, 22, 26, 38, 44, 46, 1-17, 21, 7-А,19-А,27-А,3-А,5-А,21-А,21-Б; Парниковая 14, 20-Г, 20-Г, 4, 10-14, 20, 40, 1, 2, 3-7, 9-19, 19-А; Передовая 2-8, 14-16, 20, 1-5, 11; Тимирязева 20-А,4-20,1-17;23; Фруктовая 2-12, 12-А, 16-22, 1-А, 1-Б, 1-В, 5-А, 5-Б, 5-В, 5-Г, 1-29; Вильямса 2-10, 1-9; Валерия Волкова 2-48, 1-43; Тимирязева 18-А, 5-15, 17-В; Дарвина 2-18, 5; Докучаева 2-18, 3-9, 11/2; Винницкая 2-36, 1-35; Добровольского 2-18, 24, 1-17; Космонавта Пацаева 2-44, 48, 1-45, 51; Космонавта Волкова 2-38, 34-А, 34-Б, 46-64, 1-65, кад:1442; Глазкова 2-18, 18-Б, 1-11, 15; Нечаева 2-38, 1-35; Удотова 2-40, 1-39; Петровского 2-42, 1-39; Соколова 2-42, 1-43;

- бульвар Трактористов 2-14,1-13;

с 9.00 до 12.00

- улица Делегатская 10;

с 9.00 до 14.00

- улицы Еловая 10; Сельская 4-А/3, Камышовое шоссе 1А,3;

с 9.00 до 17.00

- улицы Бестужева 4-34,1-11; Галины Прокопенко 2-4,8; Годлевского 38-Б,48-Б,48; Рябова 28-54,7,11-13,25,35; Льва Толстого 1-11;

- площадь Пирогова 11-А,9-11.

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