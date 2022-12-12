Лифт, в котором застряла женщина с ребенком в Севастополе, должны заменить или отремонтировать

В результате экстренного торможения лифт остановился между этажами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лифт, в котором в Севастополе застряла женщина с 4-летним ребенком, нужно заменить или отремонтировать. Сделать это должны собственники квартир за свой счет, поскольку подъемник входит в состав общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщает официальный портал правительства Севастополя.

- Директор горхоза выехал на место и разъяснил жителям о необходимости принять решение: о замене лифтового оборудования или о текущем ремонте. Деньги на проведение этих работ или замену оборудования на счетах дома есть, - говорится в сообщении.

Происшествие с лифтом сегодня обсудили на аппаратном совещании в правительстве города.

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье. Лифт, в котором ехала женщина с ребенком, застрял между первым и вторым этажом. В результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку.

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