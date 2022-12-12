WP: Зеленский понимает, что Крым не вернется в состав Украины

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Киевские власти готовы рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, поскольку понимают, что «вернуть» полуостров они не смогут. Об этом сообщила обозреватель Washington Post Франческа Эбель, передает сайт KP.RU.

В своей статье она отмечает, что некоторые западные политики надеются, что сделка по Крыму может стать ключом к урегулированию конфликта, и заявляют, что, по их мнению, президент Украины и его советники «более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике». По словам Эбель, фантазии украинских властей о силовом захвате полуострова ставят крест на любых усилиях по мирному разрешению конфликта.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ тогда отдали свои голоса 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживают многие страны Запада. Москва не раз подчеркивала – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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