В Севастополе 18 декабря пройдет праздник «Никола Зимний»

Херсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе уже начинаются новогодние мероприятия.

- В преддверии Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря состоится концерт для детей и их родителей, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника Херсонеса Таврического.

Праздничное настроение создадут украшенные новогодними нарядами хвойные, преображенный Византийский дворики, рождественский вертеп и замечательные фотозоны. Херсонес Таврическом щедро дарит атмосферу праздника и волшебства!

На празднике выступят музыкальные коллективы, пройдет награждение участников акций «Счастье на ладошке» и «День добрых дел. Стань волхвом».

И конечно же, все гости вместе с Дедом Морозом закружатся в хороводе вокруг елки.

Время проведения мероприятия: 18 декабря с 10.00 до 12.00. Вход свободный.

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