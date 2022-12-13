Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 21 декабря

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Бесполетная зона над Крымским полуостровом продлится как минимум еще неделю - Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты юга России.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 21 декабря 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - говорится в сообщении.

Аэропорт столицы Крыма временно приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

Напомним, недавно в Крыму вновь продлили желтый уровень террористической опасности - на этот раз до 22 декабря. В то же время он продолжает действовать и в Севастополе.

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