В Крыму 13 декабря выявили 34 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 12 декабря выявили 34 случая новой коронавирусной инфекции, 210 150 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 0 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 509 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 38 человек, выздоровевших за весь период - 202 822, - говорится в сообщении.

Летальных случаев за минувшие сутки не выявлено.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 866. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 10 человек. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 55 пациентов, из них 48 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа в городе умер от коронавируса один человек в возрасте 81 года.

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