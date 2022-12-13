В Крыму 13 ноября ожидаются дожди и сильный ветер

13 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

На территории Крымского полуострова во вторник 13 декабря ожидаются дожди, местами сильные, а также холодный ветер. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 метров в секунду, вечером на Южнобережье и в горах порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +6…+11 градусов, - говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе сегодня облачно с прояснениями, дождь. Днем северо-западный ветер 10-15 метров в секунду, температура воздуха +9...+11 градусов.

На территории республики 13 и 14 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней с мокрым снегом.

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