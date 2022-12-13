В районе Центрального вокзала Симферополя 13 декабря столкнулись два автомобиля

Фото: AMS Simferopol/Tg

В районе Центрального автовокзала Симферополя утром 13 декабря столкнулись два автомобиля. Движение на дороге в обе стороны затруднено.

Как передает «Крым 24», движение на дороге в обе стороны затруднено, подробности уточняются.

Напомним, в минувшую субботу на автодороге Раздольное - Евпатория водитель Peugeot насмерть разбился об опору линии электропередачи из-за скользкой дороги. Еще двое пассажиров попали в больницу с травмами.

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