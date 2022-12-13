Реконструкция симферопольского бульвара имени Ленина начнется в феврале 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Реконструкция сквера на бульваре Ленина в Симферополе станет следующим этапом после ремонта дорог. По планам, облагораживать общественное пространство начнут в феврале 2023 года.

- Кованый столетний забор мы планируем реставрировать, менять на современный не будем. Также в планах восстановить чаши с фонтанами, ротонду, которая когда-то давно была со стороны улицы Павленко, - сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в эфире «Радио Крым».

По его словам, главная задача - воссоздать этот сквер таким, какой он был в первоначальном виде. Также там оборудуют детские площадки и зоны отдыха. Сейчас специалисты корпят над проектом будущего сквера. Завершить работы намерены до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Детский парк Симферополя благоустроят за 48 миллионов рублей. Контракт заключен до конца текущего года.

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