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НовостиОбщество13 декабря 2022 9:37

В Крыму за минувшие трое суток сгорели три легковушки

Пострадавших нет
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

В селе Песчаное Бахчисарайского района 11 декабря сгорела Audi. Причиной пожара стало возгорание моторного отсека.

- Сотрудники пожарной охраны оперативно проложили рукавные линии и ликвидировали огонь в течение 35 минут. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

На следующий день сгорела еще одна легковушка, уже в Симферопольском районе - в селе Школьное. Инцидент произошел посреди ночи. Огонь полностью уничтожил автомобиль FIAT. Пострадавших нет.

Третий автомобиль Ford сгорел сегодня ночью, 13 декабря, на территории частного домовладения в селе Приветное Кировского района. Вместе с машиной огонь уничтожил гараж. Пострадавших нет.

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