В пещере «Таврида» 24-25 декабря откроют выставку крымских художников

Фото: пресс-служба КФУ

В пещере «Таврида» 24-25 декабря откроются пленэрная выставка. Проект посвящен изучению современными художниками истории и ландшафтов подземелья.

- Цель проекта – привлечь внимание общественности, жителей и гостей Крыма к уникальным художественным особенностям пещеры «Таврида», создать дополнительный интерес для изучения туристического объекта, - цитирует «Крымская газета» замдиректора по науке и образованию Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Геннадия Самохина.

Выставка будет работать в течение двух месяцев. Вход - бесплатный.

Напомним, ранее одну из пещер Крыма назвали именем философа Николая Данилевского. Он жил и работал у подножия Ай-Петри (поселок Мшатка).

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