Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочее совещание в Нижнегорском районе.

- Рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования пройдет в среду, 14 декабря, в Нижнегорском районе, - написал глава республики в своем Tg-канале.

Напомним, последнее рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования прошло 7 декабря 2022 года и было посвящено проблемам Кировского района. По его итогам глава республики похвалил властей региона за хорошую работу. По его мнению, в регионе собралась хорошая команда управленцев.

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