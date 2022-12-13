Крымский подросток украл с карты родного деда 130 тысяч рублей

В Раздольненском районе Крыма подросток на протяжении нескольких месяцев похищал деньги с банковской карты родного дедушки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Раздольненском районе Крыма подросток на протяжении нескольких месяцев похищал деньги с банковской карты родного дедушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

– В ОМВД России по Раздольненскому району поступило заявление от мужчины пожилого возраста, о краже денежных средств с банковского счета открытого на его имя. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что переводы денежных средств несколько месяцев подряд осуществлял несовершеннолетний внук заявителя, – говорится в сообщении.

Парень во всем сознался и пояснил полицейским, что в марте-октябре текущего года похитил с карты деда более 130 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

ОБНОВЛЕНО:

Как пояснили в Главном следственном управлении по Крыму и Севастополю, 16-летний подозреваемый признал вину. Деньги парень переводил на счета своих знакомых. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

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