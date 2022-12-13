В Евпатории будут судить водителя, насмерть сбившего коммунальщика

Прокуратура Евпатории направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории ждет суд 37-летнего местного жителя, который, нарушив ПДД, насмерть сбил работника коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- По версии следствия, 1 августа текущего года обвиняемый, двигаясь на автобусе «ПАЗ» по улице Эскадронной, на участке автодороги с круговым движением не справился с управлением и допустил наезд на мужчину, который осуществлял уборку проезжей части, - говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Крыму поймали водителя, сбившего пешехода не по «‎зебре» и скрывшегося с места ДТП. 45-летнего пострадавшего доставили в больницу с травмой бедренной кости.

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