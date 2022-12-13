Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь награжден орденом Александра Невского I степени. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Хочу поздравить Владыку Лазаря с вручением ордена благоверного великого князя Александра Невского I степени. Уже 30 лет Владыка верно служит стране, Крыму, нашему многонациональному народу и православной вере. Подавляющее число вопросов, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями в Республике Крым, решается с участием Православной Церкви и нашего уважаемого Владыки, – написал Аксенов.

Награду главе Крымской митрополии вручил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве митрополит Воскресенский Дионисий после сегодняшнего богослужения в Александро-Невском соборе Симферополя, посвященного дню памяти святого апостола Андрея Первозванного.

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