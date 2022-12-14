Погода на 14 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

В Ялте днем тепло +2…+6°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Местами ожидается небольшой мокрый снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, на дорогах гололедица; днем без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +1...+3°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный 6-11 м/с., тепло +5…+7°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +2…+6°, восточный ветер 3-9 м/с. Пасмурно.
В Евпатории 0 …+4°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +1…+3°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии 0 …+3°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +1…+3, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +1…+3°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Армянске 0…+1°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +10…+13°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50