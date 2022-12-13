Правительство Севастополя выпустило постановление об окончании пожароопасного сезона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Севастополя выпустило постановление об окончании пожароопасного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу-герою.

– В Севастополе завершился пожароопасный сезон. В 2022 году он был объявлен 25 апреля и продлился почти 8 месяцев, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что пожароопасный сезон продолжается до наступления устойчивой прохладной погоды с достаточным количеством осадков.

В конце ноября в Севастополе отменили особый противопожарный режим, а с 9 декабря он перестал действовать и на территории Республики Крым.

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