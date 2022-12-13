В Керчи отыскали родственников бойца, чья медаль «За отвагу» 1944 года оказалась в руках случайных людей

Найденную медаль вернут родственникам. Фото: Евгений ДЕНИСОВ

Сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника отыскали родственников бойца, чья медаль «За Отвагу» времен Великой Отечественной попала в руки случайных людей. Награду в музей принесла женщина с просьбой установить владельца.

Данные о награжденном удалось получить из Центрального архива Министерства обороны РФ. Согласно документам, медаль принадлежала керчанину Леониду Власову, 1918 года рождения. Он был телефонистом 709-й стрелковой дивизии, приказ о его награждении был подписан 14 октября 1944 года.

- Из наградного листа: «В боях за высоту 38.0 Выборгского района товарищ Власов показал себя как смелый и отважный связист. Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника выходил на повреждения линии и немедленно устранял их, благодаря чего связь работала бесперебойно,- говорится в документе, выдержку из которого цитирует пресс-служба ВКИКМЗ.

Однако родственников телефониста удалось найти не сразу. Ни в городском военкомате, ни в управлении МВД данных о семье Леонида Власова не было. За помощью музейным сотрудникам пришлось обратится к горожанам: информацию о поисках разметили на сайте ВКИКМЗ и в соцсетях.

- Нашлась дочь Власова Леонида Дмитриевича - Людмила Леонидовна. В настоящий момент ею написано заявление и подписан Договор о передаче медали «За Отвагу» № 3581185, принадлежавшей ее отцу, которая была найдена случайно сторонними лицами и передана в музей-заповедник, - сообщили в музее-заповеднике.

Решение о передаче награды должны принять министерство культуры Крыма и комиссия по государственным наградам при президенте РФ.

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