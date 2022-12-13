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НовостиОбщество13 декабря 2022 15:25

Администрация Ялты купила инвалиду коляску взамен украденной

По закону мужчине пришлось бы ждать очереди на коляску несколько месяцев
Дмитрий Коренев
Администрация Ялты обеспечила инвалида новой коляской взамен украденной

Администрация Ялты обеспечила инвалида новой коляской взамен украденной

Администрация Ялты обеспечила инвалида новой коляской взамен украденной. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Новое средство передвижения для ялтинца Даниила. Месяц назад не без труда он добрался на прием граждан и рассказал, что инвалидную коляску у него украли. Но ведь канун Нового года – время чудес, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

В прикрепленной к посту видеозаписи Даниил благодарит администрацию города за коляску и отмечает, что по закону ему пришлось бы стоять за ней в очереди несколько месяцев.

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