Глава Крыма провел предварительное совещание по проблемам Нижнегорского района

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел предварительное совещание по проблемам Нижнегорского района 13 декабря.

На нем определили повестку итогового заседания, передает «Крым 24». Большая часть вопросов будет посвящена проблемам ЖКХ и системы здравоохранения.

Так, в планах привести в порядок амбулатории Михайловского и Лиственского сельских поселений, взять под контроль вопрос обеспечения населения льготными лекарственными препаратами, а также работу аптек. Отдельно глава региона поручил решить острые проблемы с водоснабжением.

Напомним, рабочее совещание о проблемных вопросах Нижнегорского района состоится 14 декабря.

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