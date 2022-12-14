В Ялте восстановят пять учреждений культуры, пострадавших от паводков

Территория ялтинского музея «Поляна сказок». Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Ялте восстановят пять учреждений культуры, пострадавших во время подтоплений в предыдущие годы. Средства на эти цели выделят федеральные власти.

- В районе семи миллионов рублей на заключение контрактов на разработку проектов, которая будет продолжатся до конца 2023 года, - цитирует «Крым 24» замминистра культуры Крыма Анну Килес.

По ее словам, уже после прохождения экспертизы, в 2024 году, из федерального бюджета поступит финансирование на проведение самих ремонтных работ.

Так, среди объектов, подлежащих ремонту: гаспринская библиотека, центр культуры, киноконцертный комплекс «Юбилейный», музей «Поляна сказок» и главное здание историко-литературного музея - вилла Атаровой.

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